Ferruh Dülgeroğlu Mimarlar Odası yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu duyurdu. Mimarlar Odası'nı daha ileriye taşımayı amaçladığını belirten Dülgeroğlu, "Çalışma stratejimin kıt kaynaklarla ideali yakalayarak; değişen şartlara göre, hızlı, farklı, pratik ve kalıcı çözümler bularak hizmet vermek olduğunu bilgilerinize sunarım."dedi

KTMMOB Mimarlar Odası 54. Olağan Genel Kurulu’nda adaylığımı duyururken, öncelikle geçen yılki adaylığıma vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim. Bu yıl, yine sizlerin desteği ile birlikte çalışma misyonumu; her türlü desteği sağlayarak, adaletli, şeffaf ve verimlilik ilkeleri ile yürüteceğimi, vizyonumu ise gelişime açık olarak odamızı daha ileriye taşımak için amaçladığımı, çalışma stratejimin ise kıt kaynaklarla ideali yakalayarak; değişen şartlara göre, hızlı, farklı, pratik ve kalıcı çözümler bularak hizmet vermek olduğunu bilgilerinize sunarım. Genel Kurul’umuzun Mimarlar Odası için hayırlara vesile olmasını temenni eder ve tüm adaylara başarılar dilerim.

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23/03/2022 14:31