Dülgeroğlu Mimarlar Odası yönetim kurulu üyeliğine Aday

ads ads ads
23/03/2022

ads
ads
ads
Dülgeroğlu Mimarlar Odası yönetim kurulu üyeliğine Aday

Ferruh Dülgeroğlu Mimarlar Odası yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu duyurdu. Mimarlar Odası'nı daha ileriye taşımayı amaçladığını belirten Dülgeroğlu, "Çalışma stratejimin kıt kaynaklarla ideali yakalayarak; değişen şartlara göre, hızlı, farklı, pratik ve kalıcı çözümler bularak hizmet vermek olduğunu bilgilerinize sunarım."dedi

KTMMOB Mimarlar Odası 54. Olağan Genel Kurulu’nda adaylığımı duyururken, öncelikle geçen yılki adaylığıma vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim. Bu yıl, yine sizlerin desteği ile birlikte çalışma misyonumu; her türlü desteği sağlayarak, adaletli, şeffaf ve verimlilik ilkeleri ile yürüteceğimi, vizyonumu ise gelişime açık olarak odamızı daha ileriye taşımak için amaçladığımı, çalışma stratejimin ise kıt kaynaklarla ideali yakalayarak; değişen şartlara göre, hızlı, farklı, pratik ve kalıcı çözümler bularak hizmet vermek olduğunu bilgilerinize sunarım. Genel Kurul’umuzun Mimarlar Odası için hayırlara vesile olmasını temenni eder ve tüm adaylara başarılar dilerim.

23/03/2022 14:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ferruh Dülgeroğlu, Mimarlar Odası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.