Dumanlar Lefkoşa’ya ulaştı

Güngör çöplüğünde dün gece çıkan yangın devam ediyor. Güngör çöplük alanından çıkan dumanlar Lefkoşa’ya ulaştı.

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12/11/2021

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Dumanlar Lefkoşa’ya ulaştı

Güngör çöplüğünde dün gece çıkan yangın devam ediyor. Güngör çöplük alanından çıkan dumanlar Lefkoşa’ya ulaştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, çöplükte dün gece 22.30 sıralarında başlayan yangına polis itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Çöplük alanındaki yangının kontrollü bir şekilde yanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, tedbir amaçlı itfaiye ekibinin olay yerinde bekletildiği kaydedildi.

12/11/2021 16:04
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TAGS: Duman, Lefkoşa, Güngör, Güngör çöplüğü, yangın
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