Dumansız Bir Ada İstiyoruz

Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, Dünya Sigarasız Günü ile ilgili yaptığı açıklamada: “Herkes için en iyisi sigarayı tamamen bırakmak. Ancak araştırmalar gösteriyor ki, her sene 10 yetişkin sigara tüketicisinden 9’u sigara içmeye devam ediyor. Bu yetişkinler, alternatif ürünlere ve bu ürünlerle ilgili en güncel bilgilere erişmeyi hak ediyor. Biz de, sigara kullanımına devam edecek yetişkinleri, dumansız alternatiflerden haberdar etmeyi görev kabul ediyoruz” dedi.

Sigarayı bırakmayan yetişkin tüketicilerin, alternatif ürünleri benimseyerek sigarayı bırakabileceklerini ifade eden Kaner, sözlerine şöyle devam etti: “Philip Morris International, 10 yılı aşkın süredir riski azaltılmış ürünlere olan beklentiyi karşılamak amacıyla sigaraya alternatif dumansız ürünler geliştiriyor ve pek çok bilimsel çalışma yürütüyor. Bu alanda 4.5 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Geçtiğimiz günlerde, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, Philip Morris International’ın ısıtılan tütün ürünü IQOS’un Amerika Birleşik Devletleri’nde satışına izin verdi. Biz de dumansız tütün ürünü olan IQOS’u, adamıza getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. ‘Sigaraya Hayır’ diyerek, biz de, Dumansız bir Ada istiyoruz”.