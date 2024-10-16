Dumbuya'lı Sıerra Leone Fildişi Sahili'ni tek golle geçti
16/10/2024
Afrika Uluslar Kupası grup maçları sürerken, China Bazaar Gençlik Gücü futbolcusu Abu Dumbuya Sierra Leone Milli Takımıyla Fildişi Sahili'ne karşı 90 dakika forma giydi ve takımının 1-0 kazanmasına katkıda bulundu.
Hafta sonu oynanan Doğan Türk Birliği maçında milli maçı nedeniyle forma giyemeyen Dumbuya orta alanda iyi performansı ile dikkat çekti. 4. maçlar sonunda Sierra Leone ilk galibiyetine ulaşırken puanı 4'e çıkardı. Lider Fildişi Sahili ise 9 puanda kaldı.
16/10/2024 20:22