Dumlupınar Akademi faaliyetlerine ara verdi

Ülkemizde artan korona vakaları sonrasında Yonpaş Dumlupınar Akademi Türk Spor Kulübü faaliyetlerini durdurdu.

Dumlupınar Akademi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada artan vakalar sonrasında antrenmanların 4 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulduğunu ve gelişmeler doğrultusunda bu tarihten sonra yenden bir değerlendirme yapılacağı duyuruldu.

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21/12/2020 11:17