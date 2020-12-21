Dumlupınar Akademi faaliyetlerine ara verdi
Ülkemizde artan korona vakaları sonrasında Yonpaş Dumlupınar Akademi Türk Spor Kulübü faaliyetlerini durdurdu.
21/12/2020
HK
Ülkemizde artan korona vakaları sonrasında Yonpaş Dumlupınar Akademi Türk Spor Kulübü faaliyetlerini durdurdu.
Dumlupınar Akademi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada artan vakalar sonrasında antrenmanların 4 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulduğunu ve gelişmeler doğrultusunda bu tarihten sonra yenden bir değerlendirme yapılacağı duyuruldu.