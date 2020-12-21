Dumlupınar Akademi faaliyetlerine ara verdi

Ülkemizde artan korona vakaları sonrasında Yonpaş Dumlupınar Akademi Türk Spor Kulübü faaliyetlerini durdurdu.

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21/12/2020
HK

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Dumlupınar Akademi faaliyetlerine ara verdi

Ülkemizde artan korona vakaları sonrasında Yonpaş Dumlupınar Akademi Türk Spor Kulübü faaliyetlerini durdurdu.

Dumlupınar Akademi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada artan vakalar sonrasında antrenmanların 4 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulduğunu ve gelişmeler doğrultusunda bu tarihten sonra yenden bir değerlendirme yapılacağı duyuruldu.

21/12/2020 11:17
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TAGS: Dumlupınar, Akademi, faaliyetlerine, ara verdi, Koronavirüs
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