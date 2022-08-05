'Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası' 7 Ağustos'ta
Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin ikinci ayağı Yonpaş Arena- Mağusa’da gerçekleşecek.
05/08/2022
Baklava Atölyesi sponsorluğunda gerçekleşecek Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin ikinci ayağı 7 Ağustos 2022, Pazar günü saat 17:00’de Yonpaş Arena- Mağusa’da gerçekleşecek.
Her çocuk ve her takım değerlidir, çocuklar skordan önemlidir ana düşüncesi ile organize edilen turnuva serisinde, 2 ayakta da yine katılan her takıma kupa takdim edilecektir. Ailelerin ve izleyicilerin daha rahat vakit geçirmeleri için çeşitli yiyecek-içecek standlarının da kurulacağı etkinliğe katılacak akademiler (2012 grupları) ise şöyle:
1. Değirmenlik Akademi
2. Çetinkaya Akademi
3. Gençler Birliği Akademi
4. Dumlupınar Akademi (Sarı Grup )
5. Dumlupınar Akademi (Kırmızı Grup)