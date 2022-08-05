'Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası' 7 Ağustos'ta

Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin ikinci ayağı Yonpaş Arena- Mağusa’da gerçekleşecek.

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05/08/2022

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'Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası' 7 Ağustos'ta

Baklava Atölyesi sponsorluğunda gerçekleşecek Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin ikinci ayağı 7 Ağustos 2022, Pazar günü saat 17:00’de Yonpaş Arena- Mağusa’da gerçekleşecek.

Her çocuk ve her takım değerlidir, çocuklar skordan önemlidir ana düşüncesi ile organize edilen turnuva serisinde, 2 ayakta da yine katılan her takıma kupa takdim edilecektir. Ailelerin ve izleyicilerin daha rahat vakit geçirmeleri için çeşitli yiyecek-içecek standlarının da kurulacağı etkinliğe katılacak akademiler (2012 grupları) ise şöyle: 
1. Değirmenlik Akademi
2. Çetinkaya Akademi
3. Gençler Birliği Akademi 
4. Dumlupınar Akademi (Sarı Grup )
5. Dumlupınar Akademi (Kırmızı Grup)

05/08/2022 10:28
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TAGS: Dumlupınar Akademi Futbol Turnuva, Baklava Atölyesi sponsorluğu,
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