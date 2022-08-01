Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin İlk Ayağı Tamamlandı

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01/08/2022

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Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin İlk Ayağı Tamamlandı

CD Auto Trade sponsorluğunda 31 Temmuz’da gerçekleşen Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin ilk ayağı başarıyla tamamlandı.

CD Auto Trade yetkilileri tarafından ödüllerin verilmesi ile son bulan etkinliğe, Düzkaya Akademi, Gönyeli Akademi, Türk Ocağı Akademi, Yenicami Akademi ve Dumlupınar Akademi 2010 grupları katılım gösterdi.

Serinin ikinci ayağı 7 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olup, detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

01/08/2022 11:00
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TAGS: Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası
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