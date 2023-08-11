Dumlupınar kampı tamamlandı

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11/08/2023

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Dumlupınar kampı tamamlandı

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 Ağustos tarihinde Bella View Otel'de başladığı kamp çalışmalarını dün tamamladı.

Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Evren Bahtıkara kampı şu şekilde değerlendirdi:
“Kampımız oldukça verimli geçti. Sıcak havaya rağmen takımın çalışma isteği ve motivasyonu üst düzeydeydi. Kampın bize hem fiziksel anlamda hem de takım olma adına çok büyük katkısı oldu. Çalışmalarımıza aralıksız kendi tesislerimizde devam edeceğiz.”

11/08/2023 09:10
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TAGS: yonpaş dumlupınar
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