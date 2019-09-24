Dumlupınar'da çıkan yangın söndürüldü

Lefkoşa'nın Dumlupınar bölgesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Dumlupınar bölgesinde bugün saat 12.30 sıralarında bir dere yatağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın bölgedeki kuru otların tutuşması ile aniden büyüdü.

İtfaiye ekipleri kısa süre sonra bölgeye giderek yangına müdahale etti.

Yangın kısa süre sonra büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

24/09/2019 13:12