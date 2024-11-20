Dumlupınar'da görev Hüseyin Kayalılar'ın

Tremeşeli Holding Dumlupınar'da istifa eden teknik direktör Evren Bahtıkara'dan boşalan göreve Hüseyin Kayalılar getirildi.

Teknik direktörlük lisansı bulunmaması nedeniyle Hüseyin Kayalılar yanında Koordinatör olarak Mehmet Emin Zaim görev yapacak.

Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle," Uzun yıllar kulübümüze hem sporcu hem de antrenör olarak hizmet vermiş olan Hüseyin Kayalılar, Futbol A-Takımımızda teknik heyetimizin başına getirilmiştir. Bu zorlu süreçte takımımızın Karşıyaka maçına hazırlanmasına katkıda bulunan Mehmet Emin ZAİM hocamız da A Takım koordinatörü olarak A takımda hizmet vermeye devam edecektir. Zorlu lig maratonunda her iki hocamıza da başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."