Dün de olmadı, bugün belki Meclis Başkanı seçilir

DÜN DE OLMADI, BUGÜN BELKİ MECLİS BAŞKANI SEÇİLİR… ADAY BELLİ, 26 SAYISINA ULAŞMAK MÜMKÜN… UBP İÇERİSİNDEKİ EKİP, EVREN’E VERMEDİĞİ BAŞKANLIK MAKAMINI ÖZTÜRKLER’E VERİR Mİ, GÖRECEĞİZ…

İLÇE BAŞKANLARI, PARTİ MECLİSİ VE HATTA ÖNCESİNDE KURULTAYDAN GÜÇLÜ YETKİLER ALAN ÜNAL ÜSTEL, “ADAYIMIZ BUDUR” DİYEMEDİ… CİDDİ CİDDİ BAŞBAKANIN ERKEN SEÇİM İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNECEĞİM

Meclis başkanını seçilemediği bir gün daha geride kaldı. Bugün ise seçilip seçilmeyeceği meçhul. Kafadaki soru işaretleri giderilmediği gibi, UBP'nin en genç isimlerinden biri aday gösterildi ve bugün meclis başkan adayı olarak Cumhuriyet meclisinde oynanacak

Oysa dün, meclis başkanının seçileceğini sanmıştık. Güne öyle başlanmıştı. Ulusal Birlik Partisi içerisinde öne çıkan isimler belliydi. Bu isimlerden birinin aday olarak meclis gündemine gelmesi ve oylamanın dün bitmesi bekleniyordu. En azından öyle olacağını umuyorduk

Başbakan hafta sonu ilçe başkanlarının basın bildirisi ile “lider” ilan edilmiş, partiye müdahale eden “dış odaklara” büyük bir racon kesilmişti. Ayrıca parti meclisi toplanmış, genel başkana erken seçim de dahil her konuda tam yetki vermişti

Bu da yetmezmiş gibi, çarşamba günü Başbakan tüm milletvekilleri ile tek tek görüşmüş, ilçe başkanlarının görüşünü almış, konuya son derece vakıf, ayrıca güçlü bir lider profili çizmişti. Bu tabloya baktığımızda hiç zorlanmadan meclis başkanının seçilebileceğini sandık

Dün meclise gelen Ulusal Birlik Partililer adeta ilkokul çocuğu muamelesi gördüler. Başbakan tarafından grup toplantısına çağrılan milletvekillerinin eline bir kağıt tutuşturdu, kağıda iki isim yazmaları istendi. Böylece en çok oy alan partinin meclis başkan adayı olacaktı

Resmiye Canaltay, oylama öncesinde isminin yazılmamasını istedi. Bunun partililerin birbirine kırdıılması olduğunu düşündüğü için yönteme de itiraz etti. Aynı şekilde Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre ve Kutlu Evren de başbakanın açıklamalarıyla aday yapılmayacaktı

Oylama bitti,Kutlu Evren sandıktan birinci, partinin en genç milletvekillerinden Ziya Öztürkler ise ikinci sırada çıktı. Kutlu Evren, bilenler bilir, o ses tonuyla, “Bir kere sizlere güvendim aday oldum, başıma gelmeyen kalmadı, bir daha da aday olmam” diyerek yerine oturdu

Oysa beklenen, onca temasın, DESTEĞİN, kurultaydaki zaferin, verdiği güçle başbakanın meclis grubuna bir isimle gitmesi. “Arkadaşlar adayımız budur, hepimize hayırlı olsun. İlk turda bitirelim, aksi taktirde hem kendimizi hem partimizi rezil etmeye devam edeceğiz. Buna izin vermem erken seçime hazır olun” demesiydi

Demedi. Günün sonunda oylamada ikinci çıkan Ziya Öztürkler adeta ateşe atıldı. Muhalefetin hiçbir turda destek vermeyeceği bir isim aday yapıldı . Bugün yine yoğun ve gergin bir meclis bizleri bekliyor. Kutlu Evren’e destek vermeyen parti içindeki klik, Ziya Öztürk’e destek verecek mi, göreceğiz

Meclis bugün saat 10:00’da açılacak. Eniştesini kaybeden Zorlu Töre, cenaze öncesinde meclise gelecek ve oturuma başkanlık edecek. Devamında Öztürkler’in 4 turda 26 milletvekilinin desteğini alması beklenecek. Seçilirse, ülke tarihinin en genç meclis başkanı olacak…