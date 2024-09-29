Dışişleri Bakanı heyetiyle birlikte Washington’a gidiyor

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29/09/2024

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Dışişleri Bakanı heyetiyle birlikte Washington’a gidiyor

BM Genel Kurulu marjında New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün de temaslarına devam etti. Sayın Cumhurbaşkanının BM Genel Sekreteri ile görüşmesine, Müsteşarı Lakadamyalı ile birlikte katılan Bakan Ertuğruloğlu, ayrıca BM Genel Sekreteri ile görüşme öncesi, Siyasi İşlerden sorumlu BM Genel Sekreteri Yardımcısı DiCarlo ile de BM merkezinde görüştü.

Bakan ve heyeti dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Sayın Cumhurbaşkanı onuruna TC BM Daimi Temsilciliği ikametgahında verdiği akşam yemeğine katıldı.

Böylece New York temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı heyetiyle birlikte bugün ABD yönetimi yetkilileriyle görüşmeler yapmak, bazı düşünce kuruluşu ve üniversitelerde sunum yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a geçiyor.

29/09/2024 13:39
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TAGS: Dışişleri Bakanı heyetiyle birlikte Washington’a gidiyor
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