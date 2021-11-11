Dün meydana gelen yangınların nedenleri açıklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün KKTC genelinde toplam 11 bölgede yangın meydana geldi.

Lefkoşa’da 4, Girne’de 3, İskele’de 2, Güzelyurt ve Gazimağusa’da ise 1’er yangının meydana gelmesiyle birlikte konuyla ilgili yapılan açıklamada, çıkan yangınların nedenleri şu şekilde duyuruldu:

Elektrik tellerinden çıkan yangın: 7

Temizlik maksatlı: 1

Sigara izmariti: 1

Nedeni tespit edilemeyen: 2

Yapılan açıklama şu şekilde:

10 Kasım 2021 tarihinde, KKTC’de toplam 11 adet yangın olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarihte meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yoğun rüzgar sebebiyle havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, elektrik tellerinin kopması, elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri ve diğer yangınlar yer almıştır.

Polis Basın Subaylığı ayrıca alınabilecek tedbirleri açıkladı:

Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur. Yaz aylarında bolarıp rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını arayınız. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir. Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

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11/11/2021 11:44