Dün tutuklanmıştı: Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Dün akşam tutuklanan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı verildi. Demirören'in, karşılıksız çek nedeniyle tutuklandığı öğrenilmişti.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören, dün akşam tutuklanmıştı.

Demirören Holding tarafından yapılan açıklamada, Tayfun Demirören’in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, bu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısı bulunmadığı belirtilmişti.

66 milyon liralık ödeme yapıldı

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Tayfun Demirören’in tutuklanmasına neden olan 66 milyon liralık iki çek, Demirören ailesi tarafından ödendi.

Ödemenin ardından çek alacaklısı avukatları, cezanın düşürülmesi talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek Tayfun Demirören’in tahliyesine karar verdi.