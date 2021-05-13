Dün üç ayrı noktada yangın çıktı

Ülkede dün meydana gelen araç ve 2 arazi yangınında maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeyken alev alan van ve içinde bulunan çamaşır makinesi ve televizyon yanarken, Esentepe ve Alayköy’de meydana gelen arazi yangınlarından ekili alanın yanısıra saman balyaları ve 50 adet zeytin ağacı zarar gördü.

Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa – Güzelyurt anayolu saat 11.00 sıralarında seyir halinde bulunan Özkan Akbal yönetimindeki SK 094 plakalı van araçta, klima tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda aracın arka kısmında bulunan 1 adet çamaşır makinesi, 1adet televizyon, 2 adet alet çantası, 3 adet klima tüpü yanarak zarar gördü. Aracın arka camı ısından patlarken, arka koltuklar ile tavan döşemesinde hasar meydana geldi.

Alayköy’de çöplük mevkiinde başlayan yangının doğu kısmında bulunan araziye sıçraması sonucu yaklaşık 100 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, anız ve çok sayıda balya yanarak zarar gördü. Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi, Alayköy Belediyesi ve bölge halkı traktörleriyle müdahale etti.

Esentepe’de Sevilla Sitesi’nin güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 7,5 dönümlük alan içerisinde bulunan 50 adet zeytin ağacı ve makilik alan yandı. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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13/05/2021 09:13