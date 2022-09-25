Dün üç kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Ülkede dün üç kişinin aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki Bahattin Tok, dün saat 09.50 sıralarında, Dipkarpaz’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Gönyeli sakini 59 yaşındaki Adem Çılgın ise, dün 05.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çılgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çılgın’a yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Gazimağusa sakini 44 yaşındaki Havva Özkan da misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlandı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özkan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, perşembe günü evinde rahatsızlanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 75 yaşındaki Aziz Karabulutoğlu’na yapılan otopside ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" olduğu tespit edildi.

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25/09/2022 13:44