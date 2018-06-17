Duncan: Destek şart

İngiliz Parlementosunda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith Enfield’de düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde Haber Kıbrıs’a özel açıklama yaptı. Duncan Smith, İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler için hayati öneme sahip doğrudan charter uçuşlar için başlattıkları imza kampanyasına destek istedi.

Duncan açıklamasında Kuzey Kıbrıs'a dönük ulaşım ambargosunun artık kalkması gerektiğinin altını çizerek, bu yönde kendisinin İngiltere Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Duncan, bu kapsamda doğrudan uçuşlar için başlatılan imza kampanyasının önemine işaret ederek destek verilmesi için çağrısını yineledi.