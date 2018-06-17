HABER KIBRIS

Duncan: Destek şart

Doğrudan charter uçuşlar Kıbrıslı Türkler için hayati öneme sahip

ads
17/06/2018

Duncan: Destek şart
ads

İngiliz Parlementosunda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith Enfield’de düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde Haber Kıbrıs’a özel açıklama yaptı. Duncan Smith, İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler için hayati öneme sahip doğrudan charter uçuşlar için başlattıkları imza kampanyasına destek istedi.

Duncan açıklamasında Kuzey Kıbrıs'a dönük ulaşım ambargosunun artık  kalkması gerektiğinin altını çizerek, bu yönde kendisinin İngiltere Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Duncan, bu kapsamda doğrudan uçuşlar için  başlatılan imza kampanyasının önemine işaret ederek destek verilmesi için çağrısını yineledi.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, duncan smith, ingiltere
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems