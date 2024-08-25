Dünkü polis denetimlerinde 43 araç trafikten men edildi

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25/08/2024

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Dünkü polis denetimlerinde 43 araç trafikten men edildi

Trafik polislerinin dünkü denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 407 sürücüden 438’i çeşitli suçlardan rapor edilirken, 43 araç trafikten men edildi, 4 sürücü de tutuklandı.

Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre dünkü denetimlerde rapor edilenlerin 173’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan ceza aldı. Bunu 35’le sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’la emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve yine 19’la alkollü içki tesiri altında araç kullanmak izledi.

Sürücülerden 17’si trafik ışıklarına uymamak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

140’ı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

 

 

 

25/08/2024 10:37
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TAGS: Dünkü polis denetimlerinde 43 araç trafikten men edildi
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