HABER KIBRIS

Dünkü yağışlarda en çok yağmur Ziyamet'e düştü...

ads
13/10/2018

Dünkü yağışlarda en çok yağmur Ziyamet'e düştü...

Meteoroloji Dairesi, dün ve gece, en çok yağmurun 50 kg/m2 ile Ziyamet’te kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziyamet’i 33 kg/m2 ile Türkeli ve Esentepe takip etti.

Geçitkale’de 30 kg/m2 yağış ölçülürken, Güzelyurt ve Gazimağusa’da ise 27 kg/m2 yağış kaydedildi.

Girne’deki yağış miktarı 25 kg/m2 olarak ölçülürken, yağış alan diğer yerlerdeki miktarın 23 kg/m2’nin altında olduğu ifade edildi.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems