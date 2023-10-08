Dunlop Yıldız Erkekler Ligi Heyecanı

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı DUNLOP YILDIZ ERKEKLER LİGİ Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Yıldızlar liginde ikinciliği China Bazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Lefkoşa Badminton Kulübü alırken, Ortadoğu Spor Kulübü de dördüncü oldu.

Dunlop Yıldız Erkekler Ligi saat 15.30’da oynanan final maçları ile tamamlandı ve dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

DUNLOP YILDIZ ERKEKLER BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ

3.LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ

4.ORTADOĞU SPOR KULÜBÜ