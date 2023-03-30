Dünya 2 numarası, Miami Açık'a çeyrek finalde veda etti

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Miami Açık'ın çeyrek finalinde elendi.

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30/03/2023

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Dünya 2 numarası, Miami Açık'a çeyrek finalde veda etti

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvasının çeyrek finalinde, sezonun ilk grand slami Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaştı.

Cirstea, 1 saat 25 dakika süren mücadelede turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Rumen tenisçi, yarı finalde Petra Kvitova-Ekaterina Alexandrova eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

30/03/2023 12:46
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TAGS: Miami Açık, çeyrek final
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