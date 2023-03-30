Dünya 2 numarası, Miami Açık'a çeyrek finalde veda etti
Tek kadınlarda dünya 2 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Miami Açık'ın çeyrek finalinde elendi.
30/03/2023
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvasının çeyrek finalinde, sezonun ilk grand slami Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaştı.
Cirstea, 1 saat 25 dakika süren mücadelede turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.
Rumen tenisçi, yarı finalde Petra Kvitova-Ekaterina Alexandrova eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.