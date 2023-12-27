Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor

Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu. Adana , geçen yıl da 2023'e hazırlık yapılırken, 2024 süslemelerini kullanmıştı.

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27/12/2023

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Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor

2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.

Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.

Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları vatandaşların karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu.

27/12/2023 12:16
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TAGS: Dünya 2024, Adana 2025
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