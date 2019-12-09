Dünya 2050’de Yenilenebilir Enerji Kullanmaya Hazır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, hafta sonunu internette araştırma ve enerjiyle ilgili bilimsel yayınları tarama ile geçirdiğini belirterek gidişatın fosil yakıtlarından kurtulma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma yönünde olduğunu yazdı. Onurhan, KKTC'deki bazı odakların artık yenilenebilir enerji gerçeğini görmelerinin zamanının geçtiğine dikkat çekti.

Erdal Onurhan açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı: “Hafta sonunu internette araştırma ve enerji ile ilgili bilimsel yayınları tarama ile geçirdim. Gidişat fosil yakıtlarından kurtulma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma yönünde. Hatta IEEE'nin Kasım ayı başyazısında 2050'de dünyamızın tümüyle yenilenebilir enerji kullanamaya hazırlandığı yönünde ifadeler var.



Bu gerçekler karşısında KKTC'deki bazı odakların artık bu gerçeği görmelerinin zamanı geçiyor. Beklentim bu gelişmeler karşısında hükümetin dizel jeneratör alımını gündeminden çıkarması ve bazı mihrakların telkinlerine ve ısrarlarına kesinlikle olmaz demesi

Toplumu bir kez daha kanserojen salınımlara mahkûm etmeye hakkımız yok, zira AKSA anlaşmasının bir başka türü ile karşı karşıya kalınacak. Tarih tekerrürden ibaret olmamalı...”

09/12/2019 10:07