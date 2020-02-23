Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu Tyson Fury oldu

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşen karşılaşma nefesleri kesti. ABD'li Deontay Wilder, unvanını korumak çıktığı maçta Britanyalı rakibi Tyson Fury'e mağlup oldu.

Boksseverlerin merakla beklediği mücadelede, Tyson Fury, Deontay Wilder'ı 7. raund oynanırken, hakem kararıyla yenerek, WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu oldu.

İlk raundun başından, maçın bitimine kadar çok üstün bir oyun sergileyen Fury, böylelikle Deontay Wilder'ı mağlup eden ilk isim oldu.

Mücadelenin 7. raundunda Amerikalı boksör Wilder'in antrenörü sahaya havlu atarak maçın bitmesini istedi. Ünlü boksör maç sonrası antrenörüne 'Bunu neden yaptın?' diye bağırarak tepki gösterdi.

'Bu mücadeye kadar Deontay Wilder, 42 kez ringe çıkmış ve bunlardan 41'ini nakavtla kazanmıştı. Bir maçta da Fury ile berabere kalmıştı

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İrlanda kökenli İngiliz boksör Tyson Fury ise 29 defa ringe çıkmış ve bunlardan 20'sini nakavtla, 8'ini sayıyla kazanmıştı.

Tarafların sözleşme gereği 1 ay içerisinde rövanş talep etme hakkı bulunuyor.

23/02/2020 10:37