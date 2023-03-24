Dünya Atletizm Birliği'nden Rusya kararı

Dünya Atletizm Birliği'nin Monako'daki toplantısından kritik kararlar çıktı. Başkan Sebastian Coe, Rusya Atletizm Federasyonu'na yönelik 8 yıllık doping cezasının kalktığını duyurdu.

Rusya'da sistematik doping uygulamalarına yönelik iddiaları inceleyen bağımsız denetleme ekibi, 2015 yılındaki yasak kararından bu yana ilk kez olumlu rapor verdi.

Rusya Atletizm Federasyonu'nda; yeni bir iyi yönetim kültürünün ve dopinge karşı sıfır hoşgörü anlayışının geliştiği sonucuna varıldı.

Ancak Rusya ve Belarus'u temsil eden atletlere yönelik, uluslararası müsabaka yasağı devam edecek. Ukrayna'daki savaş sona erene kadar da yasağın kalkması beklenmiyor.

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24/03/2023 13:42