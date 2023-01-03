Dünya Bankası iklim değişikliği ve diğer krizleri ele almak için daha fazla fon arıyor

Dünya Bankası, iklim değişikliği ve diğer küresel krizleri ele almak için borç verme kapasitesini genişletmeyi düşünüyor.

Hissedar hükümetlere gönderilen yol haritası belgesi, bankanın misyonunu ve finansal kaynaklarını değiştirmek ve onu İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda oluşturulmasından bu yana kullanılan ülkeye ve projeye özgü kredilendirme modelinden uzaklaştırmak için bir müzakere sürecinin başlangıcını işaret ediyor.

Belgeye göre Dünya Bankası yönetimi, misyonunu, çalışma modelini ve mali kapasitesini değiştirmeye yönelik özel teklifleri Ekim ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu Geliştirme Komitesi ortak onayına hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Bir Dünya Bankası sözcüsü, belgenin, hissedarlar için düzenli güncellemeler ve yıl içinde alınan kararlar ile birlikte, evrimin kapsamı, yaklaşımı ve takvimi hakkında ayrıntılar sağlamayı amaçladığını söyledi.

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03/01/2023 14:07