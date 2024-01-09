Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yavaşlamasını bekliyor

Ziraat Yüksek Mühendisi Aktürk Pilancı, yaptığı açıklamada, yılanların kış uykusuna yattığı gerçeğinin kanıtlanmış olsa bile bu sürenin belirlenmesinin bilimsel olarak henüz mümkün olmadığını ifade etti.

Pilancı, soğuk iklimde yaşayan yılanların kış uykusuna yatma sürelerinin sürekli olarak değişkenlik gösterdiğine dikkat çekti.

Açıklama şu şekilde;

"Yılanların kış uykusuna yattığı kanıtlanmış bir gerçek olsa bile yılanların ne kadar süre kış uykusuna yattığı konusunda bilimsel bir kanıt yoktur. Bunun sebebi soğukta yaşayan yılanların ne kadar süre yerin altında ya da belli bir yerde kış uykusuna yattığının devamlı surette değişkenlik göstermesidir.

Yaşadığı bölge sıcak olan çoğu yılan hiç kış uykusuna bile yatmazken, soğuk iklimde yaşayan yılanların da kış uykusunun süresi birbirlerinden farklılık gösterir.

Ayrıca yılanların ne şekilde kış uykusuna yattığının sorusu da iklim koşullarına ve yılanların türüne göre değişkenlik gösterir. Yani yılanların kış uykusu hakkındaki bilgileri, her yılan ve coğrafya farklı olduğu için genellemek mümkün değildir."