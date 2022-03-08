Dünya Bankası'dan Ukrayna'ya 723 milyon dolarlık destek

Dünya Bankası, yaptığı açıklama ile Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan paket, 350 milyon dolar tutarında ek kredi ile Hollanda ve İsveç'ten 139 milyon dolarlık teminat içeriyor.

Pakete İngiltere, Danimarka, Letonya, Litvanya ve İzlanda'dan 134 milyon dolarlık hibenin yanı sıra Japonya'dan 100 milyon dolarlık finansmanın da dahil oldu. Böylece Ukrayna için ayrılan toplam destek tutarı 723 milyon doları buldu.

3 milyar dolarlık destek paketi yolda

Söz konusu desteğin Ukrayna hükümetinin kritik hizmetleri sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi ile Ukraynalı mültecileri kabul eden komşu ülkelere yönelik ilave bir destek de hazırladığı bildirildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Dünya Bankası Grubu'nun "Rus işgalinin yol açtığı şiddet ve aksama" karşısında Ukrayna ile halkını desteklemek için hızlı adımlar attığını belirtti.

Malpass, Ukrayna ve bölge halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu, bu krizin geniş kapsamlı insani ve ekonomik etkilerinin ele alınmasına yardımcı olmak için attığımız birçok adımın ilki." değerlendirmesinde bulundu.

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08/03/2022 08:25