Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası Türkiye'de KOSGEB aracılığıyla 300 milyon dolar finansman sağlayacak.

ads
21/12/2020

ads
Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Hazırlanan yeni proje, COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacaktır” denildi.

Açıklamaya göre finansman, KOSGEB tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki projelere sağlanacak. (REUTERS)

21/12/2020 11:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Dünya Bankası, ekonomi, finansman
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.