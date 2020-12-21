Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolarlık finansman
Dünya Bankası Türkiye'de KOSGEB aracılığıyla 300 milyon dolar finansman sağlayacak.
21/12/2020
Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Hazırlanan yeni proje, COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacaktır” denildi.
Açıklamaya göre finansman, KOSGEB tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki projelere sağlanacak. (REUTERS)