Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Hazırlanan yeni proje, COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacaktır” denildi.

Açıklamaya göre finansman, KOSGEB tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki projelere sağlanacak. (REUTERS)

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21/12/2020 11:33