Dünya Bankası'ndan hükümetlere uyarı: Ekonomiyi kısıtlamayın, arzı artırın

Dünya Bankası ekonomistleri yeni bir makalede, -yüksek fiyatları kontrol altına almak için yapılanların sonuçsuz kalabileceğini söyledi. Rapor, bunun daha fazla faiz artırımı ihtiyacına yol açacağını ve dolayısıyla büyümeyi frenleyeceği konusunda uyardı.

Bankaya göre, birçok ülke bir durgunluktan kaçınamayacak, ancak dünya çapındaki yavaşlama ve sıkılaşan para politikası "önemli finansal strese yol açabilir ve 2023'te küresel bir durgunluğu tetikleyebilir".

Banka, Bu senaryoda, küresel GSYİH büyümesi 2023'te yüzde 0,5'e yavaşlayacağını söyledi. Kişi başına büyümede yüzde 0,4'lük bir daralma, küresel durgunluğun teknik tanımını karşılıyor.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, "Küresel büyüme keskin bir şekilde yavaşlıyor ve daha fazla ülke resesyona girdikçe daha da yavaşlaması muhtemel" dedi.

"Derin endişem, bu eğilimlerin, yükselen piyasalardaki ve gelişmekte olan ekonomilerdeki insanlar için yıkıcı olan uzun süreli sonuçlarla devam etmesidir." diyen Başkan, politika yapıcıları "odaklarını tüketimi azaltmaktan üretimi artırmaya kaydırmaya" çağırdı.

Haziran başında Dünya Bankası, küresel büyüme tahminini Ocak ayındaki tahminden tam bir puan daha düşük olan yüzde 2,9'a indirmişti.

Pandemi çıkışında yaralanan ekonomiler, arz kısıtlamaları ve yüksek talep nedeniyle dünya genelinde enflasyon, on yıllardır görülmeyen hızlarda yükseliyor. Durum bu yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Çin'deki Covid-19 kapanmaları ile daha da kötüleşti.

Küresel merkez bankaları, yüksek enflasyona talebi soğutmak için borçlanma maliyetlerini artırarak yanıt verdi.

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16/09/2022 10:37