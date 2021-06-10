Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye iki kredi

Dünya Bankası, Türkiye için kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığını güçlendirmek, enerji verimliliğini artırarak enerji faturalarını ve zararlı karbon salınımlarını azaltmak amacıyla 265 milyon dolar tutarındaki krediyi onayladı.

Dünya Bankası’nın proje hakkında verdiği detaylara göre, 'Kamu Binalarında Depreme Karşı Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi' ile 140’ın üzerinde okulda, yurtta, hastane ve kamu binasında yalıtım iyileştirme, güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları yapılacağı, aynı zamanda bu binaları kullanan 26 bin kişinin söz konusu projeden doğrudan faydalanacağı açıklandı.

Dünya Bankası’nın proje hakkında verdiği detaylara göre, 'Kamu Binalarında Depreme Karşı Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi' ile 140’ın üzerinde okulda, yurtta, hastane ve kamu binasında yalıtım iyileştirme, güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları yapılacağı, aynı zamanda bu binaları kullanan 26 bin kişinin söz konusu projeden doğrudan faydalanacağı açıklandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame projenin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Dünya Bankası, ülkedeki bina stokunu depreme dayanıklı hale getirme ve bir enerji tasarrufu kaynağına dönüştürme yönündeki iddialı çabalarında Türkiye’yi desteklemekten memnuniyet duymaktadır. Bu proje, kamu binaları üzerinde odaklanmasına rağmen sağlayacağı başarı ile özel sektörde de benzeri dönüşümleri tetikleyerek Türkiye’nin iklim değişikliğini azaltma ve uyum sağlama gündemine katkıda bulunacaktır.”

175 bin kamu binasının enerji giderlerini azaltacak

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, açıklamada, enerji verimliliğinin Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için kritik bir önem taşıdığı belirtildi. Enerji açısından verimli binalara yapılacak yatırımların, Türkiye’nin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltacağı ve 175 bin kamu binasının enerji giderlerini düşürebileceği aktarıldı.

Dünya Bankası Proje Ekibi Liderlerinden Alanna Simpson, projeye ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Afetlere karşı en kırılgan durumda olan binalar aynı zamanda enerji açısından verimsiz binalardır. Bu proje, binaların yapısal açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmaları enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji önlemleri ile birleştirerek bir yandan uzun vadeli dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği sağlarken aynı zamanda önemli maliyet etkililik sonuçları doğuracaktır” açıklamasını yaptı.

İklime karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlayan 135 milyon dolarlık kredi

Bununla birlikte Dünya Bankası, Türkiye’de yarısı kadın olmak üzere 90 bin yoksul kişinin doğal ve iklim kaynaklı tehlikelerden korunmasını ve geçim olanaklarının artırılmasını amaçlayan 135 milyon dolar tutarındaki bir projeye daha onay verdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 'Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP)' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bolaman Nehir Havzasında ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Çekerek Nehir Havzası'nda yaşayan kırsal topluluklar için dayanıklı altyapı hizmetlerinin ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesinin amaçladığı kaydedildi.

Her iki havzanın, mevsimsel taşkınlar, kuraklık, toprak erozyonu ve toprak kayması gibi iklim değişikliği etkilerine karşı oldukça kırılgan durumda olduğunu vurgulayan Dünya Bankası, bu bölgelerde ayrıca yüksek yoksulluk oranları, düşük tarımsal verimlilik, yetersiz altyapı, doğal kaynak bozunumu, sınırlı yol bağlantıları ve dışarı göç nedeniyle oluşan insan sermayesi kaybının da olduğuna dikkat çekti.

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10/06/2021 10:49