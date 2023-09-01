Dünya Barış Günü naifliği

Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Aynı gün, 1939’da, yani 74 yıl önce Nazi Askerleri Polonya’ya girmelerinin günü olarak hatırlanan ve ortaya çıkan yıkımın hatırlanması için ilan edilen günün aslında hiçbir anlamı yok.

KKTC’den örneklerle ne demek istediğimi anlatacağım.

KKTC’de çarpık bir düzen var değil mi? Yanlış giden işler, eksik yapılanlar, fazlaca yapılanlar. Olmaması gereken neredeyse her şey ülkemizde var.

Ancak bu yanlışlardan birileri ve toplumun büyük çoğunluğu bir fayda sağlıyorsa, bu yanlısı düzeltmek kimsenin ne aklına gelir ne de işine.

Misal. Afrikalı olup da öğrenci kılığında ülkeye sızan ancak öğrencilik hariç, legal illegal her şeyi yapanlar var ya. Herkes şikayet ediyor ama varlıkları, üniversitelerin, marketlerin, kriptocuların, araba galerilerinin ve ucuz insan gücüne ihtiyaç duyanların işine geldiği için kimse ses çıkarmadığı gibi teşvik ediliyor.

Liyakatsiz devlete istihdamlara kim ses çıkarıyor. Kime. Çünkü istihdam edenler bunun karşılığında oy alacaklarını biliyorlar, istihdam edilenler birinin hakkını yemedikleri sürece o işe asla giremeyeceklerini biliyorlar o nedenle bunu yapmak zorunda hissediyorlar, istihdam edilmeyi de ümit edenler, belki sıra bana da gelir diyerek ses çıkarmıyorlar.

Daha devam edeyim mi?

Şimdi Dünya Barış Günü’nü kutlamak için sosyal medya profilini değiştirecek olanlar, ya da New York’taki BM Merkezi’nde bu konuda tören yapacak olanlar, ya da ota boka açıklama yapan bizim vekiller bu konuda bir şey yapmadan önce şu basit istatistiklere bir bakmalı bence.

Evrensel Gazetesi’nden Ahmet Yaşaroğlu’nun köşesinden alıntılıyorum.

‘’Merkezi Stockholm’de bulunan bağımsız araştırma kuruluşu Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre 2022 yılında silahlanmaya 2 trilyon 240 milyar dolar harcandı. Bu bir önceki yıla göre yüzde 3.7 artış anlamına geliyor. Dünya çağında tüm askeri harcamaların yüzde 39’u ABD tarafından yapılıyor. ABD aynı zamanda en büyük silah ihracatçısı durumunda ve dünya silah ihracatında yüzde 33’lük bir yere sahip’’

Şimdi, birileri, yani bu durumda Amerika Birleşik Devletleri ve ondan sonra gelen Çin, Rusya vs. vs.nin para kazandığı bir çarpıklık, yani savaş dediğimiz olayı durdurup yerine kimsenin para kazanmadığı Barış dediğimiz şeyi mi getirecek?

Asla olmayacağını biliyoruz.

Nasıl KKTC’de hemen herkesin yararlandığı çarpıklıklar eksiksiz devam edip, statüko sapasağlam yerinde kalacaksa, yer küre üzerinde, savaştan Trilyon Dolarların el değiştirdiği bir ortam olduğu sürece Barış’tan söz etmek naifliğin en üst düzeylisidir diyorum.