Dünya Barış Günü’nde Kültür Dairesi’ne bağlı kütüphaneler çocukları misafir ediyor

“Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” etkinliği yarın “Çocuk Şöleni” ile tamamlanıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphanelerde yarın Dünya Barış Günü’nü kutlamak amacıyla “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” etkinliği çerçevesinde “Çocuk Şöleni” düzenleniyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi hedefiyle yaz aylarında 15 günde bir perşembe günleri yapılan etkinlik yarın, “Geleceği Okuyan Çocuklar Kurar” temasıyla çocukları konuk ederek, tamamlanıyor.

-Zaimağaoğlu: "Tüm anne ve babalar çocuklarının elinden tutarak etkinliğe katılsın"

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yaptığı açıklamada, Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde emeğini acımadan, özenle ve özveriyle hizmet veren kütüphane personelinin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde çocuklarla buluşacağını belirtti.

Zaimağaoğlu, 2 Haziran Perşembe günü başlattıkları “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri”nin, yarın kütüphane personelinin çocuklar için okuyacağı şiir, masal ve tekerlemelerle tamamlanacağını kaydetti.

Zaimağaoğlu, “Çocuk Şöleni” adını verdikleri etkinliğin, Lefkoşa Milli Kütüphane’de saat 10.00’da, Girne Halk Kütüphanesi’nde saat 09.30’da, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde saat 09.00’da, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde saat 09.00’da, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da, İskele Halk Kütüphanesi’nde saat 10.30’da, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da ve Erenköy Halk Kütüphanesi’nde saat 11.00’de başlayacağını bildirdi.

Tüm anne, babaların çocuklarının ellerinden tutarak, etkinliğe katılmalarının kütüphane ve Kültür Dairesi personelini çok mutlu edeceğini ifade eden Zaimağaoğlu, çocukların, anne ve babalarıyla kütüphaneleri doldurduğunu görmenin Kıbrıs Türk halkının geleceğe umutla bakmasını sağlayacağını vurguladı.

Zaimağaoğlu, iki haftada bir perşembe günleri farklı konuklarla düzenlenen “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri”nin yeni yılda yeniden başlayacağını da kaydetti.

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31/08/2022 15:05