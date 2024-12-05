Dünya Barış Konseyi Avrupa toplantısı Güney Kıbrıs'ta yapıldı

Dünya Barış Konseyi’nin (WPC) Avrupa toplantısı 3-4 Aralık tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta yapıldı.

Haravgi gazetesi, Dünya Barış Konseyi’nin toplantı çalışmalarına yer verdiği habere göre, “Pan Kıbrıs Barış Konseyi”, Dünya Barış Konseyi ve üyelerinin Güney Kıbrıs’ta bulunmasının tesadüf olmadığını ileri sürerek, Avrupa barış hareketlerinin “50 yıllık darbe ve Türk işgali” ışığında, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve bağımsızlık için halkın mücadelesine dayanışma ve desteği ifade etmek istediğini savundu.

Açıklamada, WPC’nin Avrupa toplantısının Güney Kıbrıs’ta organize edilmesinin ayrıca yabancı ordulardan ve üslerden kurtulma, askersizleştirme, emperyalist planlardan kopma mücadelesine destek verilmesinin bir parçasını da teşkil ettiği ifade edildi.

Gazete, toplantı çerçevesinde dün Lefkoşa’nın güneyindeki Melina Merkuri Kültür Merkezi’nde “Dünya Barış Ödülü 2024” etkinliği yapıldığını yazdı.

Toplantıda AB’nin askersizleştirilmesi, uluslararası silahsızlanma, nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ve savaşlara karşı mücadelede barış hareketlerinin eylemlerinin koordine edilmesi konusunun da ele alındığını yazan gazete, Haziran 2025’te yapılacak NATO Zirvesi ışığında Dünya Barış Konseyi’nin “Barışa Evet NATO’ya Hayır” kampanya hazırlığının da ele alınan konular arasında olduğunu belirtti.