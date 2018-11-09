Dünya Basın Konseyleri Birliği Genel Kurulu KKTC'de yapılıyor

WAPC Başkanı Şule Aker’in verdiği bilgiye göre, genel kurul, 13 Kasım Salı saat 10.00’da Lord’s Palace Girne’de yer alacak. Toplantı, WAPC Başkanı Şule Aker’in konuşmasıyla başlayacak.

Aker, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak başkanı olduğumuz ilk ve tek uluslararası kuruluş olan WAPC küresel anlamda basın özgürlüğünü yaymak ve uygulamasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır” dedi.

Genel kurulda, internet yayıncılığının da basın etik ilkelerine uyması konuları ele alınacak ve toplantı sonuç bildirgesi yayınlanacak.

WAPC’nin, 1989’da, Kuala Lumpur, Malezya’da 16 ülkeden gelen kurucu üyeler tarafından kurulduğu anımsatılan açıklamada, bu toplantıda, dünyadaki basın konseyleri arasında işbirliği yapmak gereğinin vurgulandığı; bugün 21 ülkenin üye olduğu WAPC’nin, her yıl büyüyerek ve güçlenerek dünyada önemli bir konuma gelmiş bir medya örgütü olduğu ifade edildi ve şu bilgiler paylaşıldı:

“WAPC’nin asıl misyonu demokrasilerin esas unsurlarından birisi olan ‘özgür basın’ uygulamalarını yaymak ve güçlendirmektir. Tabii benzeri şekilde medya ve basın mensuplarının görevlerini sorumlu bir şekilde yerine getirmeleri ve basın etik ilkelerine uyarak mesleklerini yerine getirmelerini de sağlamak gerekmektedir. Aynı zamanda basın mensuplarını özgürce kendilerini ifade edebilmeleri, nereden gelirse gelsin, baskılardan korunmaları için Basın Konseyi’ne başvurmaları yeterli olacaktır.”