Dünya basını Galatasaray-Young Boys maçını konuşuyor: ''Türkiye'de çılgınlık''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elendiği maç dünya basınında büyük ses getirdi. İsviçre basını başta olmak üzere birçok ülke, Young Boys'un zaferini konuştu. Muslera'nın gördüğü kırmızı kart da gecenin öne çıkan detaylarından oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Young Boys'a 1-0 yenilip turnuvaya veda ettiği maç dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Young Boys'un zaferi, İsviçre basını başta olmak üzere manşetlere şöyle yansıdı:

RTS: Kahraman Young Boys, Galatasaray'ı susturdu.

Letemps: Young Boys kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza atarak Galatasaray'ı eledi ve Rams Park'taki yanardağı söndürmeyi başardı.

Lematin: Young Boys, Galatasaray'ı eleyerek 4. kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi vermeye hak kazandı.

Watson: Young Boys, volkanik İstanbul stadını söndürmeyi başardı.

TIO: Galatasaray'ı ehlileştiren Young Boys, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.

El Mundo Deportivo: Young Boys, Galatasaray'ı eledi ve Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında bıraktı.

La Gazetta dello Sport: Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz: Icardi'nin Galatasaray'ı Young Boys'a elendi.

El Observador: Fernando Muslera, Young Boys maçında rakibe korkunç bir tekme attı ve direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

CBS Sports: Türkiye'de çılgınlık! Muslera gol sonrası Virginius'a tekme attı ve kırmızı kart gördü.