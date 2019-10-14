Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü nedeniyle etkinlik 16'Ekim'de

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Dünya Görme Engelliler Günü olarak bilinen “Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü nedeniyle etkinlik düzenleyecek.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, 16 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Yenierenköy Belediyesi Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı'nda yer alacak.

Söyleşiler, şiirler ve ney dinletisinin yer alacağı etkinlik, Yenierenköy Belediyesi ev sahipliği ve Tuba Özer'in sunumu ile gerçekleştirilecek.

Programa herkesin davetli olduğu belirtildi.

14/10/2019 10:34