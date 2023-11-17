Dünya bir felaketten döndü… En parlak patlama kaydedildi

Ekim 2022’de, Dünya’dan 1,9 milyar ışık yılı uzaklıkta patlayan bir süpernova teleskopların dikkatini çekti. Bu gama ışını patlaması tüm zamanların en parlak patlaması olarak kabul ediliyor ve şimdi araştırmacılar, patlamayla beraber birkaç dakika boyunca Dünya’nın ozon tabakasında büyük hasara neden olduğunu söylüyor.

Roma’daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden gök bilimci Pietro Ubertini, “Ozon kısmen tükendi, geçici olarak yok edildi” dedi. Ubertini’ye göre eğer süpernova Dünya’ya daha yakın olsaydı, felaketle sonuçlanabilecek bir olaya neden olabilirdi.

Yine de bu kadar uzaktaki bir süpernovanın Dünya’nın ozon tabakasının bir kısmını parçalayıp birkaç dakikalığına bile olsa zarar verebileceğinin keşfi, gezegenimizin koruyucu önlemlerinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ozon tabakasına, zarar vermemek için uzun süredir çalışmalar yapılıyor. Hatta fosil yakıtların yakılması gibi insanlığın faaliyetlerinden kaynaklanan ozondaki deliklerle bile mücadele ediliyor.

Araştırmacılar, bu süpernova gibi uzak kozmik olayların ozon tabakasına zarar vermesinin ve atmosferimizi bozmasının nadir görülen bir durum olduğunu söylüyor. Ancak keşfedilen bu patlama, gezegenimizin ve doğal sistemlerinin kozmik olaylara nasıl karşılık verdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için son derece önemli.