Dünya Birinciliği Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin (UKÜ) son dörde kalarak üniversiteyi ve ülkemizi gururlandıran master plan çalışması, 8 Eylül’de Cannes'daki Palais des Festivals Büyük Oditoryumu'nda yapılan, herkesin heyecan ve merakla beklediği “MIPIM 2021” ödül töreninde “Dünya Birinciliği” kazandı.

Üniversitenin 2017 yılından bugüne, mühendislik, şehir planlama ve mimari alanlarda dünyanın en önemli yapılarında imzası olan ARUP şirketi ile devam ettirdiği master plan çalışması UKÜ’ye ikinci kez birincilik ödülü getirdi.

UKÜ 2020 yılında “Architecture, Construction and Design Awards 2020” yarışmasında, Urban Design (Built) kategorisinde dünya birinciliği elde etmiş, kuvvetli akademik programının yanı sıra güçlü ve sürdürülebilir bir kampüs üniversitesi olduğunu da kanıtlamıştı. Şimdi ise, dünyanın öne çıkan farklı sektörlerdeki yatırımlarını geniş kapsamlı değerlendirmeye tabi tutan MIPIM tarafından düzenlenen “MIPIM 2021” ödüllerinin “En İyi Kültürel ve Spor Altyapı” kategorisinde, önce en iyi 4 projeden biri olarak kısa listede yerini aldı, 8 Eylül’de yapılan finalde ise dünya birinciliği kazandı.

1991 yılından beri dünyanın başarılı projelerini ödüllendiren MIPIM’in delegeleri ve jürisi tarafından 50/50 oy esasına göre yaptığı “En İyi” seçimi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni ve ülkemizi bu platformda yer alarak gururlandırdı. UKÜ, önümüzdeki yıllarda çok farklı alanlarda devam edecek olan kampüs master plan çalışması ile ülkemize daha pek çok ödül kazandırmayı hedefliyor.

www.mipimawards.com/mipimawards2021/en/page/winners

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10/09/2021 08:58