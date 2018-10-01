Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!

Katar'ı 5 Haziran 2017 tarihinden bu yana müttefikleriyle birlikte izole eden Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt'i ziyaret ediyor.

Pazar günü Kuveyt'in başkenti Kuveyt'e giden Veliaht Prens, Emir Şeyh Sabah el Ahmed el Caber el Sabah'la bir araya geldi.

Suudi Arabistan Kraliyet fotoğrafçısının paylaştığı bir kare ise, dünya çapında ses getirdi. Reuters'ın geçtiği fotoğrafta, Suudi Prens'in Kuveyt Emiri'ni öptüğü görülüyor.

Suudi-Kuveyt zirvesinde gündem petrol sevkiyatı ve Kuveyt'in Katar krizindeki arabulucuğu olacak.

Suudi Arabistan halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'la birlikte Katar'a ambargo uyguluyor. Kara ve havadan kuşatılan Katar, dört ülke tarafından 'terörizm'i desteklemekle suçlanıyor.

Doha yönetimine karşı herhangi bir kanıt sunamayan Suudi Arabistan ve müttefikleri, ayrıca iç savaş ülkesi Yemen'de de İran destekli Husiler'e karşı bombardımanlar düzenliyor.