Dünya bu olayı konuşuyor! Canavar anne babanın yaptıkları kan dondurdu...

ABD'nin California eyaletinde ebeveynleri tarafından işkence edilip hapsedilen 13 kardeşten biri, nasıl kurtulduklarını ilk kez kamuoyuna anlattı. 21 yaşındaki gencin anlattıkları kan dondurdu...

Şu anda 21 yaşında olan Jordan Turpin, Ocak 2018'de ailesi tarafından hapsedildiği ve "Korku Evi" olarak adlandırdığı yerden bir pencereden atlayarak kaçmayı başarıp polisi aradı. Polisin olaya müdahale etmesi ile tüm dünyanın kanını donduran olay da gün yüzüne çıktı...

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Evden kaçmayı başardığında 17 yaşında olan genç, ABC News’e yaptığı açıklamada “Kelimenin tam anlamıyla ya şimdi ya da aslaydı. Bana bir şey olacak olsa da, en azından denerken ölecektim,” dedi.

KALDIRIM KULLANMAYI BİLE BİLMİYORDU

Turpin evden kaçıp polisi aramaya giderken “hiç dışarı çıkmadığı için” kaldırımı nasıl kullanması gerektiğini bile bilmediğini anlattı.

EBEVEYNLERİMİZ BİZİ İSTİSMAR EDİYOR

Jordan Turpin, 911'i aradığında sevk memuruna “Evden yeni kaçtım... Bizi istismar eden ebeveynlerimiz var” dedi. Memur istismarı tanımlaması istenince “Bize vuruyorlar. Bizi odanın bir ucuna fırlatmayı seviyorlar. Saçımızı çekiyorlar. Saçlarımızı yoluyorlar. İki küçük kız kardeşim şu anda zincirlenmiş durumda,” yanıtını verdi.

ÇOCUKLAR YATAKLARINA ZİNCİRLENMİŞ OLARAK BULUNDU

Polis gelen ihbar üzerine eve baskın düzenledi. Ortaya çıkan polis kamerası görüntüleri, polislerin eve girdiğinde çocuklarını en az ikisi yataklarına zincirlenmiş şekilde bulduğunu gösteriyor.

SAVCI: DUYDUKLARIM AKLIMIN DURMASINA NEDEN OLDU

Videoda bir memurun “Amirim, tam burada, yatakta iki çocuğun olduğu başka bir odamız var” dediği duyuluyor. Bölge savcısı Mike Hestrin, ABC News’e verdiği demeçte, duyduklarım “aklımın durmasına sebep oldu ” dedi.

2 İLE 29 YAŞLARI ARASINDA 13 ÇOCUK

Polisin eve düzenlediği baskın sonrası kurtarılan yaşları 2 ile 29 arasında olan 13 çocuğun hepsi hastaneye kaldırıldı. Çocukların hepsi perişan durumdaydı, yıllardır fıstık ezmeli sandviçten başka bir şey yememişlerdi. Jordan o kadar zayıflamıştı ki yetkililer onun sadece 10 yaşında olduğunu düşündüler.

ÇOCUKLARIN YILDA SADECE BİR KEZ DUŞ ALMALARINA İZİN VERİLİYORDU

Baskını yapan polisler, Turpin’lerin evini “pis” ve “kötü kokulu” olarak nitelendirdi. Savcının iddiasına göre, çocukların yılda sadece bir kez duş almalarına izin veriliyordu. Evde eğitim görüyorlar, dış dünya hakkında çok az şey biliyorlardı.

İKİSİ ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZ HALE GELDİ

Anne babanın çocuklarına yönelik istismarı ve yetersiz beslenmesi öyle boyutlardaydı ki hepsinin gelişimleri sekteye uğradı. Kas kaybı görülen çocuklardan ikisi çocuk sahibi olamaz hale geldi.

25 YIL HAPİS CEZASI

2019’da aralarında işkence, haksız yere hapis ve çocuklara zulmün de bulunduğu 14 suçlamayı kabul eden anne baba 25 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

TEK KELİME İLE CEHENNEM

Çocuklardan Jennifer yıllarca yaşadıkları istismarı tanımlamak için kullanabileceği “tek kelime”nin “cehennem” olduğunu söyledi.

Bu habere tepkiniz:



17/11/2021 16:03