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Dünya bu olayı konuşuyor..

58 yaşındaki Taylandlı iş kadını Wannee Jiracharoenying 18 Ekim'de bir anda ortadan kaybolmuştu. Korkunç gerçeği polis soruşturması ortaya çıkardı...

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30/10/2019

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Dünya bu olayı konuşuyor..

Tayland’da milyoner müteahhit iş kadını 58 yaşındaki Wannee Jiracharoenying’den birkaç gün haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis, evindeki tuhaf kokunun izini takip ettiğinde buzdolabına ulaştı. Buzdolabının içi çimento dökülerek betonla kaplanmıştı.

Kırılan betonun içinden aranan iş kadınının cesedi çıktı. Kredi kartları çalınan ve hesabından milyonlar çekilen kadının en son birlikte görüldüğü arkadaşı 39 yaşındaki Withun Sitabut cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak aranıyor.

30/10/2019 18:06
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TAGS: Dünya bu olayı konuşuyor.., haber, kıbrıs,
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