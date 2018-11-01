Dünyada demokrasinin yaygınlaşmasını destekleyen sivil toplum örgütü Freedom House (FH), 2018 internet özgürlüğü raporunu yayınladı. “Dijital otoriterliğin yükselişi” başlığını taşıyan FH raporunda “Dünya çapında internet, özgürlüğünü yitiriyor ve bunun etkisiyle de demokrasiler soluyor” denildi.

Rapora göre internet özgürlüğü 8 yıl üst üste geriledi. FH bunun nedenlerinden birisini internet üzerinden yayılan propaganda ile yanlış bilgilerin insanları 'zehirlemesi' olarak gösterdi.

Raporda birçok hükümetin ‘Çin Modeli’ olarak bilinen, insanların bilgilerinin internet üzerinden izinsiz olarak toplanması, izlenmesi ve içeriklerin sansürlenmesi yöntemini kullanmaya başladığı kaydedildi.

İnternetin artık demokrasiye zarar verebilecek ve bir diktatörlüğü sallayabilecek kadar güçlü olduğunu belirtilen raporda buna örnek olarak Rusya’nın internet yoluyla ABD 2016 seçimlerine hile karıştırmsı iddialarını gösterdi. Bu güce başka bir negatif etki olarak da internet ve sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğinin nefret ve bölünmüş toplumlarla sonuçlanabileceğini söyleyerek başka bir örnek verdi.

FH, raporunun başlığına koyduğu ‘“dijital otoriterlik” zihniyetini hükümetlerin teknoloji ile vatandaşlarını kontrol etme yöntemi olarak gördüğünü belirtti. Kimilerine göre bu zihniyetin ‘memleketi’ olarakbilinen Çin Halk Cumhuriyeti, yine internet özgürlüğünün en düşük olduğu ülkekonumunda. Rapor orta doğuda bulunan Mısır ve İran gibi bazı ülkelerin desosyal medyada yazanları tutuklayabilmek için yasa değiştirdiğini ve bu ülkelerde sosyal medya paylaşımlarından sebep tutuklu insanlar bulunduğunu hatırlattı.

Rapor, otoriterliğe kaymakta olan birçok hükümetin, asparagas haberlerin sınırlanması adı altında internet özgürlüğünü kendilerince ‘’yasal yoldan’’ kısıtladığını söyledi. Çünkü bu yasalarla insanlar doğru ile yanlışı ayırma hakkını tamamıyla devlete vermiş oluyor. Rusya ve Mısır gibi birçok ülkenin bu yollarla bağımsız sesleri susturmaya çalıştığını söyledi. Raporda hükümetlerin bu yollarla muhalif gazetecileri ‘’yalan haber’’ yazıyor iddiasıyla tutuklandığı yazıldı. Raporda buna örnek olarak Kazakistan'da iki haber kaynağının, bir iş adamınının yozlaşmış olduğunu ortaya çıkarması ancak bunu yaptıkları için davalık olması gösterildi.

Rapor, demokrasileri ayakta tutmak için internet özgürlüğünün çok önemli olduğunu yazdı ve sağlıklı demokrasilerde insanların özel hayatına saygılı olunması gerektiğini belirtti. FH, teknolojinin insanlara gizli manipülasyon yapmak yerine, onlara kendi kararlarını verme hakkı tanıması gerektiğini de söyledi.

T24