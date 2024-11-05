Dünya Çiftçiler Konferansı Güney Kıbrıs’ta gerçekleştiriliyor

Dünya Çiftçiler Birliği tarafından düzenlenen Dünya Çiftçiler Konferansı’nın üçüncüsü bugün tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştiriliyor.

Haravgi gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin girişimiyle üç yıl önce oluşturulan birliğin üçüncü konferansını Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirmekte olduğunu yazdı.

Habere göre Brezilya, Malezya, Sri Lanka, Sırbistan, Küba, Ermenistan, Yunanistan, Danimarka, Fransa, İspanya, İngiltere ve Macaristan’dan katılımcıların yer aldığı konferansta konuşan Güney Kıbrıs temsilcisi Nikos Yoannu, konferansın tarım, turizm, yatırımlar ve ticaret konularında iş birliğinin geliştirilmesi fırsatını sunduğunu belirtti.

Çin’in tarım ve yeşil enerji konularında büyük katkılar sunabileceğini vurgulayan Yoannu, AB üyesi olan Güney Kıbrıs’ın işbirliği merkezi olabileceğini de sözlerine ekledi.

Habere göre, konferansta Rum Tarım Bakanı, Limasol Belediye Başkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi de konuşma yaptılar.