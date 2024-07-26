Dünya Covid-19 için yeniden alarmda: En bulaşıcı varyant yayılıyor

Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken iki yeni varyant tekrar hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar, yeni varyantların şimdiye kadar karşılaşılan "en bulaşıcı" tür olduğunu öne sürüyor. Veriler en az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Peki yeni varyantlar nasıl ve nerede ortaya çıktı? Korunmak için neler yapabiliriz? İşte Covid'in muhtemel geri dönüşü için alınabilecek tüm önlemler...

COVID ENFEKSİYONLARI ARTIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda Covid-19'a yakalanan tek şanssız kişi değil.

Son zamanlarda ABD genelindeki 21 eyalette atık suda "çok yüksek" SARS-COV-2 virüs seviyeleri gözlemlendi.

Uzmanlara göre bu yaz, Covid enfeksiyonlarındaki artış 2023'ün aynı dönemine göre daha yüksek.

İKİ YENİ VARYANT YÜKSELİŞTE

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaz seyahatlerinin ve kapalı alan aktivitelerinin artması, vakaların yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan iki yeni varyantın (KP.3 ve KP.3.1.1 ) tırmanışa geçmesine neden oldu.

Veriler en az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor.

EN BULAŞICI VARYANT ALARMI

Kaliforniya Üniversitesi yeni varyantlar için, "Çok, çok bulaşıcı bir varyantınız var, muhtemelen sahip olduğumuz en bulaşıcı olanlardan biri" açıklamasında bulundu.

Salgının üzerinden yıllar geçtiği için daha az sayıda insanın Covid testi yaptırmasıyla birlikte hastalığın tespit edilmesi zorlaşıyor.

BELİRTİLERİ AYIRT ETMESİ ZOR

Uzmanlar semptomlara dikkat etmenin her zamankinden daha önemli olduğu konusunda uyardı.

Covid semptomlarını diğer solunum yolu hastalıklarından ayırmak zor.

Üst solunum yolu semptomlarınız varsa —burun akıntısı ve tıkanıklık— veya öksürüğünüz varsa, Covid olmuş olma ihtimaliniz yüksek.

COVID BELİRTİLERİ NELERDİR?

En az bir kez Covid enfeksiyonu geçiren veya aşıları güncel olan kişilerde semptomlar genellikle soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu hastalıklarına benzeyebiliyor.

Yaygın Covid belirtileri şunlardır:

Burun akması

Yorgunluk ve kas ağrıları

Boğaz ağrısı

Öksürük

Hafif ateş

Mide bulantısı veya ishal

Doktorlar, Covid'e işaret eden belirgin bir semptom olmadığını, bu nedenle emin olmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söylüyor.

NE ZAMAN TEST YAPTIRMALIYIM?

Uzmanlar, virüsün vücutta tespit edilebilir hale gelmesi için uzun zaman geçmesi gerektiğinden, belirtilerin ortaya çıkmasından yaklaşık beş gün sonra test yapılmasını öneriyor.

Bazı kişiler virüsle karşılaştıktan bir veya iki gün sonra semptom gösterebilir.

Bunun nedeni virüsün daha hızlı büyümesi değil, bağışıklık sisteminin virüsü tanıması ve semptomatik olarak yanıt vermesidir.