Dünya devi Armani Exchange Lefkoşa’da

Ülkemizin önde gelen ithalatçı firmalarından Esmen Group, ülkeye dünyaca ünlü bir markayı daha getirdi. Dünyaca ünlü İtalyan giyim mağazası Armani Exchange bugünden itibaren Lefkoşa Dereboyu’nda hizmete açıldı.

Kurulduğu günden bu yana ülkeye çok önemli firmaların gelmesine ön ayak olan Esmen Group, Guess markasının ardından yine dünyanın en önde gelen giyim markası Armani Exchange’i de Kıbrıs Türk halkı ile buluşturdu.

Bugün itibarı ile açılan Armani Exchange Lefkoşa Dereboyu’nda hizmet verecek. Kaliteden ödün vermeyen Esmen Group Armani Exchange markası ile ülkede çıtayı daha yukarıya çekti.

“Zor oldu ama gururluyuz”

Esmen Group Direktörü Esin Esmen Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Armani Exchange’in ülkemiz adına son derece önemli bir marka olduğunu ifade ederek bu markayı Kıbrıs Türk halkı ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Armani Exchange markasının Kuzey Kıbrıs’a getirilmesi sürecinin kolay olmadığını kaydeden Esmen, “Zor oldu ama başardık. Dünyaca ünlü bu markanın Lefkoşa’nın gözde caddesinde yerini almasından dolayı gururluyuz. Halkımızın en iyiye layık olduğu bilinciyle hareket ederek dünyanın en iyi markalarını onlarla buluşturuyoruz. Armani Exchange dünya başkentleri ile beraber artık Lefkoşa’da” ifadelerini kullandı.

Esmen, Armani Exchange markasının 2020 yılının sonunda Girne’de de hizmet vereceğini duyurdu. Armani Exchange ile 7’nci dünya markasını Kıbrıs’a getirmekten mutluluk duyduklarının altını çizen Esmen “Şu an hizmet veren 23 mağazamız var. Bu yılın sonunda Armani Exchange ve bir diğer dünya markası olan Guess’i Girnelilerle de buluşturacağız. 2020 yılı sonu itibari ile iki markanın Girne’de şubesi açılacak” dedi.

Öte yandan Armani Exchange markasının dünyadaki en ucuz satışını gerçekleştireceklerine dikkat çeken Esin Esmen, bu konuda iddialı olduklarını belirtti.

16/01/2020 17:29