Dünya Devi Paris Saint-Germain Academy, ikinci kez Acapulco’yu tercih etti!

Dünyaca ünlü Fransız Futbol Kulübü Paris Saint-Germain’in resmi altyapı sistemi, Son Bahar kampı için Acapulco Sports Park’ı tercih etti.

Paris Saint-Germain Academy Turkey, 3-19 yaş arasındaki sporcularıyla, kişisel gelişim eğitimleri ile birlikte futbol eğitimlerini profesyonel bir ortamda alabilmek için Acapulco Resort’ta konaklıyor.

Türkiye’nin en büyük alt yapı sistemlerinden olan Paris Saint-Germain Academy Turkey, Türkiye'de 10 farklı şehir ve 15 farklı lokasyonda bulunuyor. Paris Saint Germain'in resmi altyapısı olan Paris Saint-Germain Academy Turkey'in metodolojisi ve antrenman programları Paris’ten geliyor ve düzenli olarak denetleniyor.

İngilizce futbol eğitimi ve spor pedagogları ile 360 derece futbol deneyimi, Paris Saint-Germain Academy Turkey sporcularıyla birlikte Acapulco Resort'ta!