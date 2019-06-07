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Dünya diken üstünde! ABD’den İran’a bir darbe daha

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07/06/2019

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Dünya diken üstünde! ABD’den İran’a bir darbe daha

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi  (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya firması olan İran Körfezi Petrokimya  Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ve 39  alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, yaptırıma gerekçe olarak söz  konusu firmaların İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) ait Khatam al-Anbiya  adlı inşaat şirketine maddi destek sağlaması gösterildi.

Khatam al-Anbiya ve Basij Cooperative Foundation gibi firmaların  İran'ın ticari ve finansal sektörlerinde büyük varlığa sahip olduğu belirtilen  açıklamada bu firmaların savunma, inşaat, havacılık, petrol, bankacılık, metal,  otomobil ve madencilik gibi milyarlarca dolarlık işletmeleri kontrol ederek  Devrim Muhafızlarına finansal destek sağladığı ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada söz konusu ana firmalara ait 39 alt petrokimya  şirketlerine ve bireylere de yaptırım uygulandığı kaydedilirken, "PGPIC ve  ilişkili petrokimya şirketler grubu, İran’ın petrokimya üretim kapasitesinin  yüzde 40’ını elinde tutuyor ve İran’ın toplam petrokimya ihracatının yüzde  50'sinden sorumlu." ifadelerine yer verildi.

Alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Hazine  Bakanı Steven Mnuchin ise şunları kaydetti:

“Bu firmayı hedefleyerek, İran’ın IRGC’ye destek sağlayan petrokimya  sektörünün temel aktörlerine giden finansal kaynağı kesmeyi hedefliyoruz. Bu  eylem, petrokimya sektöründe ve IRGC'ye finansal olarak yaşam imkanı sağlayan  başka yerlerdeki firma ve şirketleri hedeflemeye devam edeceğimizin bir  uyarısıdır.”

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TAGS: Dünya diken üstünde! ABD’den İran’a bir darbe daha, haber, kıbrıs
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