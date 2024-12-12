Dünya diplomasisi bu aşkı konuşuyor

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12/12/2024

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Dünya diplomasisi bu aşkı konuşuyor

Alman Basını, Amerikan ve Alman Dışişleri Bakanları arasında aşk ihtimalini gündeme getirdi.

Alman “Bunte” Dergisi Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında aşk olabileceğini yazdı.

Dergi, iki bakanı kapak yaparken, Alman Dışişleri Bakanı’nın Blinken ile birlikte fotoğraflarını instagramda paylaşmasıyla aralarında bir ilişki iddialarının daha da güçlendiğini yazdı.

Eşinden kısa süre önce boşanan Alman Dışişleri Bakanı’nın boşanma nedeninin Blinken olabileceğini de ileri sürdü.

Annalena Baerbock, kişisel instagram hesabından Blinken ile birlikte olduğu 9 tane fotoğrafı paylaşması dikkat çekiyor.

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TAGS: Dünya diplomasisi bu aşkı konuşuyor
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