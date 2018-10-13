Dünya doğal felaketlerin pençesinde

Michael kasırgası Florida'da 13 can aldı. İspanya da sel nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişi için 3 günlük yas ilan edildi. Güney Amerika ve Afrika'da heyelan meydana geldi.

Kasırga nedeniyle 800 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. F-22 savaş uçaklarının da yer aldığı, Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü ağır zarar gördü. Tahliye edilen üssün girişinde bulunan F-15 savaş uçağı fırtınaya dayanamadı, ters döndü.

Sadece kasırga değil, aşırı yağış nedeniyle ardı ardına yaşanan heyelanlar çok sayıda can aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir altın madeninde kısmi çökme meydana geldi. Onlarca kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da toprak kayması nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Uganda'da ise benzer bir olay yaşandı. En az 40 kişi toprak altında kaldı.

İspanya da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. Mayorka Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı selde ölen 12 kişi için 3 günlük yas ilan edildi.

1990 yılında bin kişinin ölümüne neden olan siklon fırtınası Hindistan'ın Doğu Odisha eyaletinde geçtiğimiz hafta yeniden etkisini göstermeye başladı. Sahil bölgelerinde yaşayan 300 bin kişi tahliye edildi.

Himalaya Dağları'nda yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi.

Kaynak: TRT Haber, AFP, AP